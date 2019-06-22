الباحثون الايرانيون يخترعون جهاز نقل دم جديد يمنع تخثر الدماء

وصرح الباحث في جامعة تبريز ميلاد ملكي لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن نوع الجديد من جهاز نقل الدم يمنع تخثر الدم، ما يحول دون اتلاف كميات ملحوظة من الدماء نتيجة لتخثر الدم داخل الاكياس او الفيلتر أو عندما يفارق المرء الحياة حين أخذ الدم.

وأكد على عدم وجود اي نظائر ايرانية أو اجنبية لجهاز الدم المذكور قائلا: تم تسجيل براءة اختراعه، كما انه كان ثمرة أبحاث ودراسات طويلة تمت في جامعة تبريز.

وفي اشارة الى اهمية هذا الاختراع قال ملكي: احيانا بسبب تخثر الدماء حين تفريغ الهواء يضطر الممرض الى بزل الوريد مرة ثانية وهذا الامر يرحق المريض، بينما يمنع هذا الاختراع حدوث هذه المشكلة.

واشار الى ان الهدف الاساس من هذا الاختراع هو من اتلاف الدماء ويمكن استعماله في الحالة الطوارئ./انتهى/.