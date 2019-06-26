الباحثون الايرانيون أنتجوا جِل نانوي لإلتئام القرحات الجلدية بفائق السرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن شركة معرفية ايرانية تمكنت من صنع مادة جل (هُلام) تستعمل لإلتئام الجروح والقرحات المؤقتة او المزمنة عبر تقنية النانو، وتستعمل ايضا لإلتئام التقرحات الناتجة عن مرض السكري.

ويوجد انواع كثيرة من عقاقير ومراهم التئام الجروح، لكن ما يميز هذا النوع هو انه نانوي وتم صنعه من المواد الطبيعية البحرية، ويستقطب عوامل نمو الخلايا الى منطقة الجرح وبذلك يلتئم الجرح بسرعة.

ويقوم هذا المرهم اضافة الى تسريع نمط النمو، بازالة وصمة الجرح والشوائب الناتجة عنه.

ويتم استخراج هذا الجل النانوي من القشريات البحرية واستعماله لا يحتاج الى وصفة طبيب وأنه متاح بالاسواق حاليا./انتهى/