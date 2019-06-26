ايران ستنتج 300 كغ من اليورونيوم في غضون 10 أيام

وأفادت وكالة مهر لأنباء أن بهروز کمالوندي اعلن في تصريح صحفي أدلى به في منشأة اراك للماء الثقيل اليوم الاربعاء، إنه اعتبارا من يوم غد الخميس فإن اليورانيوم المخصب بنسبة 3،67 في المئة المخزون في ايران سيتجاوز كمية 300 كيلوغرام.

واضاف المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية في ايران: إنه منذ الاعلان عن زيادة طاقة إنتاج اليورانيوم 3.67 في المئة الى أربعة أضعاف، ارتفع إنتاجه مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة. لذلك ، نعلن اليوم أننا إذا بدأنا العد التنازلي اعتبارا منذ اليوم (26 حزيران/ يونيو) ولمدة 10 ايام سوف نتجاوز كمية اليورانيوم المخصب البالغة 300 كيلوغرام بنسبة 3.67 بالمئة، والزيادة في الإنتاج سترتفع بشكل حاد كما ستزداد سرعة الانتاج./انتهى/.