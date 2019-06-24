باحثون ايرانيون يبدعون طريقة لتكاثر الخلايا السلفية ضمن كميات كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن انتاج الخلايا السلفية العصبية‌ (Neural Progenitor Cell) يحظى بأهمية بالغة في مجال علاج الاصابات العصبية عبر العلاج الخلوي، ومن الضروري ايجاد طريقة لزراعة وتكثير هذه الخلايا للحصول على كمية كبيرة من الخلايا الجذعية وبدء العلاج الخلوي للإصابات العصبية.

وفي هذا السياق أبدع الباحثون في مركز أبحاث "رويان" طريقة لزراعة وتكثير الخلايا السلفية بكمية عالية، إذ يتم ايجاد بيئة عائمة مستقرة لتكاثر الخلايا السلفية ومن ثم يتم زراعتها في بيئة عائمة متحركة (في إناء ذات خلاط) ما يؤدي الى تحسين نمط تكثير الخلايا بشكل ملحوظ.

ووفقا لوكالة مهر، تم نشر نتائج هذا البحث في المجلة العلمية Bioengineering Research العالمية، اذ جاء أنه عبر هذه الطريقة تصبح كمية الخلايا 4،2 أضعاف خلال خمسة ايام، مع الحافظ على الجينات والبروتينات ذاتها قبل عملية التكثير.

وتم هذا البحث على يد الباحثتين "شيوا نعمتي" و"نجمه مسعودي" وبمشاركة عدد أخر من الباحثين في مركز ابحاث رويان./انتهى/