برلماني ألماني لمهر: هناك حاجة ملحة للحفاظ على الاتفاق النووي من جانب الأوروبيين

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء قال عضوء لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الألماني أميد نوري بور " لقد شرحت في زيارتي الأخيرة إلى إيران مواقف دولة بلادي ودول الاتحاد الاوروبي من الاتفاق النووي كما اطلعت على مواقف المسؤولين الايرانيين في هذا الخصوص".

وتابع الدوبلوماسي الألماني من أصول إيرانية " من الواضح أن الظروف الراهنة تتطلب جهدا حقيقا للحفاظ على الاتفاق النووي ومنع انهياره بالكامل".

وأضاف " الأوروبيون لم يكونوا فاعلين كما ينبغي للحفاظ على الاتفاق النووي ولم يردوا على القرارات الأمريكية بكل ما لديهم من أوراق ضغط لكن مع ذلك ينبغي أن نعترف أن الظروف في هذه القضية صعبة فالضغوطات الاقتصادية لا تحصر على ايران فحسب".

وحول أهمية صيانة الاتفاق النووي قال نوري بور" من الأسباب التي تجعل صيانة والحفاظ على الاتفاق النووي أمر بالغ الأهمية هو أن انهياره يعني أن احتمالية توجه السعودية للنشاط النووي بهدف الحصول على القنبلة النووية وبالتالي فإن منطقة الشرق الاوسط ستذهب نحو هذه المخاطرة الحقيقية".

وحول الرسائل التي قد تحملها زيارته إلى طهران قال نوري بور " الرسالة الأولى كانت تفيد بأن الاتفاق النووي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الاوروبي، والرسالة الثانية أننا نعرف أنه يتوجب علينا أن نكون أكثر نشاطا في سبيل الحفاظ على الاتفاق النووي والرسالة الثالثة والأخيرة هي أن الحفاظ على الاتفاق النووي هام بالنسبة للأمن الايراني"./نتهى/