برلماني إيراني: أمام الأوروبيين فرصة لا تتجاوز العشرة أيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب في البرلمان الايراني والعضو في لجنة الأمن القومي مصطفى كواكبيان انتقد الموقف الأوروبي من الاتفاق النوويوأكد أن ايران ستقدم على خطوتها الثالثة إذا لم يف الأوروبيون بكامل تعهداتهم حيال الاتفاق النووي وايران.

وقال كواكبيان "أمام الأوروبيين فرصة لا تتجاوز العشرة أيام فقط من أجل العمل بتعهداتهم وإلا فإن إيران ستقدم على خطوتها الثالثة بشكل أكثر صرامة وحزما".

وأضاف البرلماني الايراني قائلا " إذا اراد الأوروبيون البقاء في الاتفاق النووي عليهم اتخاذ خطوات عملية في رفع العقوبات الأمريكية الظالمة على ايران وتطبيع العلاقات البنكية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية"./انتهى/