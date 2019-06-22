إيران تصدر عقاقيرها الى البلدان الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن امين لجنة تطوير التقنية الحيوية في معاونية العلوم والتكنولوجيا بمكتب رئاسة الجمهورية مصطفى قانعي صرح فيما يتعلق بالعقاقير التي تصدرها ايران الى باقي البلدان في العالم، بأنه نظرا للتطور الحاصل في ايران خلال 25 عام بمجال ادوية المعادة التركيب، تم تشغيل معمل لانتاج ادوية للأمراض الخاصة في تركيا.

وتابع: نشاطات هذا المعمل التابع لشركة معرفية ايرانية تعد جزء من نشاطات العلماء والاخصائيين المتواجدين داخل ايران ، ومع انتاج الادوية في تركيا الى جانب تغطية حاجة هذا البلاد، يتم تصديرها عبر بوابة أوروبا الى 20 بلد في العالم بقيمة 100 مليون دولار.

وأضاف إن هذه الوحدة الانتاجية أنشات على يد 8 من الاخصائيين الايرانيين بمجال الصيدلة وصناعة الادوية بغية تصدير العلم والمنتجات المعرفية من ايران الى العالم.

وقال أمين لجنة تطوير التقنية الحيوية: تحظى ايران بمكانة قوية في مجال انتاج العقاقير الحيوية ونسعى لتقديم ايران كبلد رائد في هذا المجال الى العالم، كما أن عرض قدرات الاخصائيين والعلماء الايرانيين وتصدير العقاقير الايرانية الى باقي البلدان يعد احد أهم اهداف معاونية العلوم والتكنولوجيا./انتهى/.