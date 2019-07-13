  1. العربية
١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٥٦

حزب الدعوة يجدد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له

حزب الدعوة يجدد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له

انتخب حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، نوري المالكي أميناً عاماً له للمرة الثانية.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حزب الدعوة أعاد انتخاب نوري المالكي أميناً عاماً له، خلال مؤتمره المنعقد في محافظة كربلاء".

يذكر أن أعمال مؤتمر حزب الدعوة الإسلامية انطلقت، أمس الجمعة (13 تموز 2019)، في محافظة كربلاء.

رمز الخبر 1896249

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي