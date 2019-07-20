السعودية تفرج عن ناقلة نفط ايرانية اوقفتها قبل شهرين

والناقلة هي «Happyness 1» وتعود ملكيتها لشركة النفط الوطنية الايرانية وتم قطرها قبل قليل بسفينتي تصليح ايرانيتان وهي في طريقها للمياه الاقليمية الايرانية.

وكانت شركة النفط الإيرانية أعلنت في بيان بتاريخ 30 نيسان 2019 عن "رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر".

وقالت فيه إن الناقلة "كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي، حيث تعرضت غرفة محركات السفينة لتسرب مياه، ما أدى لإعاقة حركتها ما استدعى تدخل لجنة الطوارئ بشركة النفط الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل طاقم الناقلة الذي لم يصب أي من أفراده البالغ عددهم 26 شخصا بأذى".

و رفضت السعودية ترخيص السفينة، وقالت إن "بقاءها في ميناء جدة يكلف طهران 200 ألف دولار يوميا".