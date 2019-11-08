عراقجي: إيران ستتحرك في مسار خفض الالتزامات النووية

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة في موسكو على هامش المؤتمر الدولي الخامس لحظر الانتشار النووي، قال عراقجي: انه لا دولة تشكك بحسن نوايا ايران في الحفاظ على الاتفاق النووي كما لا يشكك احد بان ايران إن لم تنتفع من مصالح الاتفاق النووي فانها ستواصل خفض التزاماتها النووية.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني ان الحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية آهم من الحفاظ على اتفاق مع دول اخرى، مضيفا: ان ايران اثبتت بصورة شفافة ارادتها للعمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي من جانب وخفض التزاماتها في حال عدم وفاء الدول الاخرى بالتزاماتها من جانب آخر.

وتابع عراقجي: ان ايران منحت الفرصة الكافية لجهود الدبلوماسية وان لم تتغير الظروف فانها ستتحرك في مسار خفض الالتزامات.