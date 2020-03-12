بلغ عدد المصابين بفايروس "كورونا" في البلاد 10 آلاف و75 شخصاً

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الخميس حول اخر المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا في ايران، اوضح جهانبور انه وفقا للنتائج المخبرية سُجلت منذ ظهيرة امس الاربعاء لغاية اليوم الف و75 حالة جديدة من الاصابة بالفيروس ليبلغ اجمالي عدد المصابين في ايران الى 10 الاف و75 شخصا.

واعرب المسؤول الاعلامي في وزارة الصحة الايرانية عن ارتياحه لتعافي 3 الاف و276 شخصا من اجمالي المصابين لحد الان، كما اسف على تسجيل 75 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد ليبلغ اجمالي عدد المتوفين في البلاد 429 شخصا.

كما تطرق الى مختبرات الكشف عن الاصابة بالفيروس؛ مبينا ان عدد هذه المختبرات ارتفع من 30 الى 50 محتبرا؛ كما توقع بان يصل الى 70 مختبرا في المستقبل. /انتهى/