الجيش الايراني يطلق مناورة "منع ورصد تفشي كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجيش الايراني أطلق صباح اليوم الاحد مناورة "منع ورصد تفشي كورونا" تحت إشراف وقيادة مقر الدفاع البيولوجي التابع للجيش.

وتقام هذه المناورات بقيادة مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري وتقوم بها القوة البرية بالقيادة الميدانية لقائد هذه القوة العميد كيومرث حيدري.

ويذكر أن قائد الثورة الاسلامية أوعز يوم الخميس الماضي (12 مارس) الى رئيس هيئة الأركان المسلحة اللواء محمد باقري، بضرورة تنظيم الخدمات الحالية في مواجهة كورونا على شكل "مقارٍ صحية وعلاجية" وذلك لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع، قائلا: مع الأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تشير إلى احتمالية أن تكون هذه الظاهرة هجوماً بيولوجياً، فإنه يمكن أن تكون هذه الإجراءات تدريباً دفاعياً بيولوجياً ايضاً، يزيد من القوّة والقدرة الوطنية./انتهى/.