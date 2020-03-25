يوم "زرادشت" في إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران أقر في قانون رسمي أناليوم السادس من شهر فروردين الموافق لتاريخ اليوم 25مارس يوم الزرتشت في إيران.

يجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إعترف بشكل رسمي بالديانة ال"زرتشتية" كأحد الديانات في إيران.

هذا والشعب الايراني يحيي أعياد زرادشتية منها عيد النيروز وذلك بقدوم فصل الربيع بالاضافة الى احتفالات ايرانية اخرى تقتصر على الديانة الزرادشتية منها احتفال تيركان وفي ذكرى آرش الرامي (اسطورة تعود لعصر الحروب بين الإيرانيين والتورانيين الذين كانوا يسكنون آسيا الوسطى في الأراضي الواقعة شرقي إيران الحالية، والمسماة قديما "توران") واحتفال مهركان ا(سطورة ترتبط بعصر مظلم في إيران، كان حينها “ضحّاك” ملكا، وهو صاحب لقب “ماردوش” لأنه كان يحمل ثعبانين على كتفيه، ويقتل كل يوم شابين اثنين ليُطعم دماغيهما للثعبانين.) واحتفال سده (أكبر احتفال بالنار وأحد أقدم الاحتفالات بين أتباع الديانة الزرادشتية في ايران كان يحتفل به الزرادشتيون قبل حلول رأس السنة الايرانية).

وتعتبر "الزرادشتية" ديانة إيرانية قديمة وفلسفة دينية آسيوية. كانت الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية.

نسبت الديانة إلى مؤسسها "زرادشت"، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة.

ظهرت الزرادشتية في المنطقة الشرقية من الإمبراطورية الأخمينية عندما قام الفيلسوف زرادشت بتبسيط مجمع الآلهة الفارسيالقديم إلى مثنوية كونية :سبتامينو (العقلية التقدمية) وأنكرامينو (قوى الظلام أو الشر) تحت إله واحد وهو "أهورامزدا" (الحكمة المضيئة) كما يعتقدون.

وأهم نصوص الديانة هي نصوص الآفستا، التي تتضمن كتابات زرادشت المعروفة باسم الجاثاس، وهي قصائد طقوسية غامضة تحدد مفاهيم الدين، والتي هي في ياسنا، خدمة العبادة الرئيسية للزرادشتية الحديثة. /انتهى/