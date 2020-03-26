الحكومة تنوي الحصول على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنياء أنه وخلال تصريح ادلى به الرئيس الإيراني "حسن روحاني" اليوم الخميس، اشار الى الاعتمادات اللازمة لمواجهة كورونا وقال، وجهنا اليوم رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ونامل ان يوافق سماحته على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة معضلات وتعقيدات قضية كورونا خاصة في مجال الصحة والعلاج حيث لنا الكثير من الاحتياجات لتجهيز المستشفيات فضلا عن تغطية الارصدة اللازمة لحالات البطالة للاشهر الثلاثة القادمة.

وقال الرئيس روحاني، انه قبل حلول العام الايراني الجديد (بدا يوم الجمعة 20 اذار/مارس) وبناء على افتراض متشائم اعددنا الكثير من الاماكن لتكون مراكز نقاهة ولنا اليوم عشرات الاف الاسرة للنقاهة في انحاء البلاد لم تستخدم تقريبا لغاية الان.

واشار الى اعداد 4 الاف سرير من قبل القوات المسلحة لم يتم استخدام عدد منها لغاية الان واضاف، لقد كنا قد اعددنا جميع اسرة المستشفيات في البلاد ولم يتم استخدام نحو 13 الفا منها الى الان.

وقال، ان ايران تمتلك في الوقت الحاضر نحو 20 الف سرير غير مستخدم ولا اتصور ان هنالك دولة في العالم في هذه الظروف الصعبة تمتلك مثل ايران هذا العدد من الاسرة غير المستخدمة.

ولفت الى دخول 10 الاف ممرض جديد في الخدمة حيث تم بذلك تخفيف الضغط عن الكادر التمريضي الذي بذل جهدا كبيرا جدا في الايام الاولى لتفشي الفيروس.

واشار الى اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة وقال، ان اول قرار اتخذ اليوم هو دعم الاعمال المتضررة شريطة عدم اخراج العمال وتقديم قروض ميسرة في هذا المجال.

ونوه الى مشروع العزل الاجتماعي، معربا عن امله بقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا لغاية الاسبوعين القادمين.

يتبع...