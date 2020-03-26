بفضل الله و حكمة القيادة وصمود الشعب اليمني، فشل العدوان السعودي الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن " سبوتنيك" ان عبد السلام قال في بيان له: "في تلك الأيام الأولى للعدوان كان العدو وأذنابه في طفرة متعالية من الغرور وعبارات السحق والاجتثاث وقفز المنافقون إلى صف العدو"، وذلك حسب .

وأضاف: "اعتقدوا أن النهاية التي يتخيلونها باتت قاب قوسين أو أدنى معتمدين في ذلك على تحالف يضم دولا عدة وشرعية دولية وأموالا وإمكانات مادية وإعلامية وتفوق شاسع في القوات الحربية والعسكرية".

وتابع: "أن الشرفاء من الشعب اليمني صمدوا متوكلين على الله مستندين على ما بأيديهم من خيارات، وبفضل الله تعالى والتوكل عليه وحكمة القيادة وصمود الشعب اليمني حصل العكس تماما ففشل العدوان وتفكك تحالفه وتمزق مرتزقته وتلاشى كل ذلك الوهم الزائف والصخب المغرور".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة. /انتهى/