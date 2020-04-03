الصحة العالمية تدعو للإستفادة من خبرة ايران في مواجهة كورونا في شرق المتوسط

وقال نمكي في تصريح له الخميس، حول تنفيذ مشروع التعبئة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا ومكافحته، انه تم لغاية اليوم تغطية اكثر من 90 بالمائة من المواطنين في البلاد بواسطة هذا المشروع.

واضاف، لقد كان لنا اليوم اجتماع عبر الفيديو مع مسؤولي المكتب الاقليمي بمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط حيث اشاد خبراء المنظمة بتنفيذ مشروع التعبئة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا ودعوا للاستفادة من خبرة ايران في هذه المنطقة.

واضاف، انه وفي ضوء تقوية عملية البحث عن المصابين فقد تمكنا من العثور على حالات جديدة اكثر من المصابين بفيروس "كوفيد-19" وستتضح خلال الايام القادمة تاثيرات تحسن صحة هؤلاء الافراد وتحدث تحولا في وضع ايران على الصعيد العالمي.

وقال وزير الصحة، على المواطنين ان يعلموا باننا الان في مرحلة ادارة مرض "كوفيد-19" ومازالت امامنا مرحلة السيطرة على المرض واحتوائه، وبطبيعة الحال اصبحت حالات الاصابة الجديدة اقل من المتعافين في بعض المحافظات في ضوء الادارة الصحيحة للمرض.

واعرب نمكي عن امله باستمرار مشروع العزل الاجتماعي بكل قوة لغاية الاربعاء القادم واضاف، من المؤكد ان تعاون المواطنين قد جعل البلاد في وضع جيد بين دول شرق المتوسط.

يذكر ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية امس الخميس 50468 والمتعافين 16711 والمتوفين 3160 حالة.