برلماني اميركي ينتقد ترامب حيال إدارته في مكافحة كورونا

قال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، إنه إذا كان لدى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ما يكفي من المعلومات والأدلة حول أصل الفيروس التاجي في مختبر في ووهان ، الصين عليهم طرحها في الكونغرس.

وأبلغ شبكة "أن بي سي" الإخبارية أنه ليس من الواضح من أين حصل بومبيو وترامب على هذه المعلومات ، وما إذا كانا يسعيان لتحقيق رغباتهما أو يخفيان معلومات عن الكونغرس.

وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب: أعتقد أن ما يفعله ترامب وبومبيو هو صرف الانتباه عن الإدارة المروعة للحكومة لفيروس كورونا.

وكتب على تويتر: إن فيروس كورونا لن يختفي بطريقة سحرية كما وعد الرئيس.

وقال آدم شيف: إن ترامب ألقى باللوم على الديمقراطيين والمحافظين ووسائل الإعلام في فضيحة كورونا كما ألقى باللائمة على جهازه الاستخباري وحتى الدكتور أنتوني فوكي ، رئيس منظمة الأمراض السارية ، وقال إنه لن يتحمل أي مسؤولية عن عشرات آلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب الفيروس.

وتقف الولايات المتحدة حاليا في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات وضحايا فيروس كورونا.