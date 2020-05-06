برلماني اميركي ينتقد ترامب حيال إدارته في مكافحة كورونا

قال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، إنه إذا كان لدى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ما يكفي من المعلومات والأدلة حول أصل الفيروس التاجي في مختبر في ووهان ، الصين عليهم طرحها في الكونغرس.
وأبلغ شبكة "أن بي سي" الإخبارية أنه ليس من الواضح من أين حصل بومبيو وترامب على هذه المعلومات ، وما إذا كانا يسعيان لتحقيق رغباتهما أو يخفيان معلومات عن الكونغرس.
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب: أعتقد أن ما يفعله ترامب وبومبيو هو صرف الانتباه عن الإدارة المروعة للحكومة لفيروس كورونا.
وكتب على تويتر: إن فيروس كورونا لن يختفي بطريقة سحرية كما وعد الرئيس.
وقال آدم شيف: إن ترامب ألقى باللوم على الديمقراطيين والمحافظين ووسائل الإعلام في فضيحة كورونا كما ألقى باللائمة على جهازه الاستخباري وحتى الدكتور أنتوني فوكي ، رئيس منظمة الأمراض السارية ، وقال إنه لن يتحمل أي مسؤولية عن عشرات آلاف الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب الفيروس.
وتقف الولايات المتحدة حاليا في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات وضحايا فيروس كورونا.
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