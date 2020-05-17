https://ar.mehrnews.com/news/1904182/ ١٧/٠٥/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م رمز الخبر 1904182 الدولية الشرق الأوسط الدولية الشرق الأوسط ١٧/٠٥/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م شريط مصور أين تستخدم الروبوتات في حياتنا؟ في هذا الفيديو سيتم فحص بعض قدرات الروبوتات الصناعية للتعرف على كفاءتها وتأثيرها في الصناعة. تحميل 45 MB رمز الخبر 1904182 سمات ايران العلوم والتكنولوجيا في ايران فعاليات ثقافية مطالب مرتبط مهرجان "يل تير تندر" الوطني الخامس في جنوب غرب ايران بساطة الحياة في قرى منطقة "موكي" في إيران /صور وفاة المدرب واللاعب السابق في نادي "استقلال" منصور بور حيدري بزشكيان: يدعو الى تعاون الدول من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة المدير العام للمراعي الإيرانية يفند خبر دخول الجمال القطرية الى مراعي ايران
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