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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م

شريط مصور

أين تستخدم الروبوتات في حياتنا؟

أين تستخدم الروبوتات في حياتنا؟

في هذا الفيديو سيتم فحص بعض قدرات الروبوتات الصناعية للتعرف على كفاءتها وتأثيرها في الصناعة.

تحميل 45 MB

      

رمز الخبر 1904182

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