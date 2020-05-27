بدء أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي

وحضر المراسم رؤساء سابقون لمجلس الشورى الاسلامي وهم علي لاريجاني وعلي اكبر ناطق نوري وغلام علي حداد عادل ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.

وكانت انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي قد جرت يوم الجمعة 21 شباط /فبرير الماضي حيث تم انتخاب 290 نائبا.

وتتولى الرئاسة الموقتة للمجلس هيئة رئاسة مؤلفة من اثنين من الاكبر سنا بصفة رئيس ونائب الرئيس واثنين من الاصغر سنا بصفة سكرتير، لحين انتخاب هيئة الرئاسة الدائمة خلال الاجتماع القادم.

وبناء عليه سيتولى حجة الاسلام رضا تقوي (74 عاما) الرئاسة الموقتة فيما يتولى مصطفى ميرسليم (73 عاما) منصب نائب الرئيس، وروح‌الله نجابت (31 عاما) منصب السكرتير الاول ومحسن فتحي (33 عاما) منصب السكرتير الثاني لهيئة الرئاسة.