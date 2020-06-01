محادثات سرية بين الرياض وتل أبيب تحت إشراف فريق أمن أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة صهيونية ذكرت أن مفاوضات سرية جرت بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية تحت رعاية الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة الكيان الصهيونية أن المشاورات السرية بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية مستمرة منذ ديسمبر، وبحسب المباحثات تعتزم السعودية وضع ممثليها في مجلس الأوقاف الإسلامي في الحرم الشريف.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين سعوديين أنّ المحادثات حساسة وسرية للغاية ويشرف عليها فريق أمني مشترك (صهيوني وأمريكي وسعودي).

وأفادت الصحيفة أن الأردن وافق على حضور المملكة العربية السعودية شريطة تقديم المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات للسكان المسلمين الناشطين في القدس الشريف./انتهى/

