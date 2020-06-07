حجة الاسلام امرودي يعزي بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدم رئيس المنظمة الثقافية والفنية لبلدية طهران، حجة الاسلام ميثم امرودي في رسالة له اليوم الأحد، بالتعازي للشعب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومة الاسلامية ومجاهدي حركة الجهاد الاسلامي خاصة الأمين العام للحركة زياد نخاله والى عائلة الفقيد، داعيا بالنصر والغلبة للمجاهدين الفلسطينيين ولرفاق الفقيد رمضان شلح.

وجاء في رسالته، "إن وفاة المجاهد الراحل الذي لا يعرف الكلل ولا الملل رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أمر مؤسف. إنه لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية وتوحيد فصائل المقاومة، فقد كان مناضلاً في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني قضى حياته في سبيل الله والصراع والجهاد لتحرير القبلة الأولى للمسلمين من مخالب الصهاينة، وإنني أتقدم بخالص التعازي للشعب الفلسطيني الغيور ورفاقه في المقاومة، وأبتهل سائلا المولى له علو الدرجات والمغفرة ولذويه الصبر والأجر الجزيل"./انتهى/