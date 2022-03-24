الدعم الخارجي ينذر بعمليات إرهابية بتخطيط أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “المعطيات تشير الى تحرك أمريكي باتجاه استثمار قادة الإرهاب في قاعدة التنف وشرق الفرات السوري، بهدف نقلهم الى العراق عبر كردستان وقاعدة حرير”.

وأضاف ان “ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من دعم مالي اجنبي بالدولار، يؤكد ان الإرهاب يتلقى امولا من جهات خارجية لادامة عملياته داخل العراق”.

وبين ان “الأجهزة الأمنية مطالبة بضبط الحدود ونشر أجهزتها وخصوصا التقنية منها، بهدف ضمان عدم تسلسل أي عناصر إرهابية من خارج البلاد، وكذلك التدقيق على أي شخص يتوجه من كردستان نحو المحافظات الأخرى”.

ولفت عبد المنعم، الى ان “داعش يتخذ من المناطق النائية والبعيدة مركزا للتخطيط لعملياته الإرهابية، حيث بالإمكان نقل الامدادات المالية وحتى البشرية عبر المروحيات الأمريكية من دون ملاحظة ذلك”.

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