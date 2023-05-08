وزير الصحة الإيراني يعلن عن اهتمام بلاده بتسهيل تصدير الأدوية إلى أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهرام عين اللهي في لقاء مع وزير الصحة الأفغاني بالوكالة قلندر عباد: إن هدفنا الأساسي هو وحدة جيراننا في مجال تنمية النظام الصحي للدول.

وفي إشارة إلى التقارب بين إيران وأفغانستان، أعلن عن استعداد وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون في مجال الصحة مع أفغانستان وقال: من الضروري تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتنفيذ البرامج المشتركة بجدول زمني محدد.

وتابع وزير الصحة: يمكن لجامعة مشهد للعلوم الطبية أن تساعد في تعزيز التعاون بين البلدين بسبب قربها من أفغانستان. تُعقد عدة آلاف من المؤتمرات الصحية في إيران كل عام، وهي فرصة جيدة لمشاركة خبراء الصحة من البلدين.

وأشار عين اللهي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت نجاحا كبيرا في مجال الأدوية والمعدات الطبية، ويتم إنتاج 99٪ من الأدوية المطلوبة داخل الدولة، ونحن مهتمون بتسهيل تطوير تصدير هذه المنتجات إلى أفغانستان. لأن وصول الأدوية والمعدات الطبية عالية الجودة من إيران يصب بمصلحة افغانستان اقتصاديا اكثر من الدول الاوروبية.

ومن جانب اخر في إشارة إلى تعزيز القطاع الصحي، ونجاح أفغانستان في مكافحة بعض الأمراض وتعزيز التطعيم في هذا البلد، قال قلندر عباد: إن تحسين المؤشرات وتوفير الصحة يتطلب تعاون الدول مع بعضها البعض، ونأمل بتوسيع التعاون البحثي في مجال الصحة.

كما شدد عين اللهي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، مشيرا إلى: نحن سعداء بأنه تمت السيطرة على بعض الأمراض في أفغانستان مؤخرًا وازدادت عملية التطعيم في هذا البلد، ونأمل أن يتم إنشاء شبكة صحية في أفغانستان كما في إيران.

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