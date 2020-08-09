التعاون الخليج الفارسي يطالب بتمديد حظر السلاح على إيران

بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليج الفارسي، نايف الحجرف، الأحد، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

ومن المقرر أن ينتهي في الـ18 من أكتوبر المقبل حظر السلاح المفروض على إيران منذ 5 سنوات.

وقال الحجرف في بيان نشر على موقع المجلس إن دعوة التعاون الخليج الفارسنهتپي جاءت "نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية".

و المضحک المبکی انه جاء هذا الطلب في حین ان القضاء البلجيكي يوقف بيع السلاح للحرس الوطني السعودي قبل یومین فقط بسبب استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في عدوانها على اليمن.

وسبق ان قد سعی مشرعون أميركيون من قبل لكبح خطط الإدارة الأميركية لبيع أسلحة، خاصة للسعودية والإمارات لاستخدامها في العدوان على اليمن.

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