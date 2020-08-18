  1. السياسة
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:١٧ ص

قاليباف يدعو برلمانات الدول الاسلامية للتصدي لإتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل

قاليباف يدعو برلمانات الدول الاسلامية للتصدي لإتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل

دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف برلمانات الدول الاسلامية الى التصدي لإتفاق التطبيع بين الامارات واسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي أبرق رسالة الى رؤساء مجالس الدول الاسلامية، اعتبر خلالها أن اتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل يؤدي الى تضعيف كافة جهود الدول الاسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC) والاتحاد البرلماني الدولي، وقال: لاشك أن إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة الاسلامية هي من تؤدي الى تحرير الاراضي الفلسطينية الاصلية والتاريخية.

وندد رئيس مجلس الشورى الاسلامي اي اجراء ينتهك الحقوق البديهية للشعب الفلسطيني، داعيا برلمانات كافة الدول الاسلامية الى إتخاذ اجراءات والقيام بمبادرات برلمانية من اجل مواجهة ومناهضة هذا الاتفاق العار وغض النظر عن حقوق الشعب الفلسطيني.

رمز الخبر 1906714

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي