أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

جوان ..

- أمريكا تصطدم بجدار مجلس الامن.. لا يحق لواشنطن المطالبة بتفعيل آلية الزناد.

عصرايرانيان ..

- رئيس لجنة الامن القومي .. تفعيل آلية الزناد ضد ايران يعني موت الاتفاق النووي .

اطلاعات ..

- ترحيب دولي واسع النطاق باعلان وقف لاطلاق النار في ليبيا .

رسالت ..

- قوى المقاومة العراقية ترد على مواقف الكاظمي .. على القوات الامريكية الانسحاب فورا .

خراسان ..

- انفجار عبوة ناسفة في طريق رتل عسكري امريكي في العاصمة العراقية بغداد .

ايران ..

- زيارة قريبة متوقعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران .

سياست روز ..

- بداية لنهاية الحظر التسليحي .. وزير الدفاع يجري مباحثات في موسكو .

ابرار ..

- ثلاثة عشر بلدا عضوا في مجلس الامن يرفضون اعادة الحظر على ايران .

حمايت ..

- حركة الجهاد الاسلامي .. الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني خيانة كبرى .

مردم سالاري ..

- الحكومة الصهيونية تقف على حافة الانهيار مع اتساع شروخ الخلافات الداخلية ..

كيهان ..

_ حركة انصار الله تسيطر على 14 موقعا لداعش والقاعدة في اليمن .

إبتكار ..

- هزيمة امريكا مقابل الاتفاق النووي .. مجلس الامن يرفض مسبقا تفعيل آلية الزناد./انتهى/