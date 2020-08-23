أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
جوان ..
- أمريكا تصطدم بجدار مجلس الامن.. لا يحق لواشنطن المطالبة بتفعيل آلية الزناد.
عصرايرانيان ..
- رئيس لجنة الامن القومي .. تفعيل آلية الزناد ضد ايران يعني موت الاتفاق النووي .
اطلاعات ..
- ترحيب دولي واسع النطاق باعلان وقف لاطلاق النار في ليبيا .
رسالت ..
- قوى المقاومة العراقية ترد على مواقف الكاظمي .. على القوات الامريكية الانسحاب فورا .
خراسان ..
- انفجار عبوة ناسفة في طريق رتل عسكري امريكي في العاصمة العراقية بغداد .
ايران ..
- زيارة قريبة متوقعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران .
سياست روز ..
- بداية لنهاية الحظر التسليحي .. وزير الدفاع يجري مباحثات في موسكو .
ابرار ..
- ثلاثة عشر بلدا عضوا في مجلس الامن يرفضون اعادة الحظر على ايران .
حمايت ..
- حركة الجهاد الاسلامي .. الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني خيانة كبرى .
مردم سالاري ..
- الحكومة الصهيونية تقف على حافة الانهيار مع اتساع شروخ الخلافات الداخلية ..
كيهان ..
_ حركة انصار الله تسيطر على 14 موقعا لداعش والقاعدة في اليمن .
إبتكار ..
- هزيمة امريكا مقابل الاتفاق النووي .. مجلس الامن يرفض مسبقا تفعيل آلية الزناد./انتهى/
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