مهرجان أفلام المقاومة یسدل الستار علی الفترة الاولی لدورته الـ16 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمت إقامت فعالیات ختام الفترة الأولی من مهرجان أفلام المقاومة الدولی بدورته السادسة عشر، فی متحف الدفاع المقدّس وسط العاصمة الایرانیة طهران.

أقیمت فعالیات ختام الفترة الأولی من مهرجان أفلام المقاومة الدولی بدورته السادسة عشر، فی متحف الدفاع المقدّس وسط العاصمة الایرانیة طهران، وانطلقت فعالیات ختام الفترة الاولی من هذه التظاهرة السینمائیة البارزة، بحضور مدیر المهرجان "مهدی عظیمی میرآبادی" وجمع غفیر من السینمائیین والفنانین والمسؤولین العسکریین الایرانیین، فی حدیقة متحف الدفاع المقدس بالقرب من ضریح الشهداء المجهولین.

واستُهلّت الفعالیة بالنشید الوطنی الایرانی لیکون أولی الفقرات فی حفل الختام، وعقب فقرة إهداء جائزة "وسام رسول" (المخرج الایرانی الراحل رسول ملاقلیبور)، لنخبة السینمائیین والممثلین الکبار الذین لعبوا دورا بارزا فی سینما الدفاع المقدس الایرانی (الحرب المفروضة ضد نظام صدام)، عقب هذا تم تکریم عدد من کبار الممثلین والسینمائیین الایرانیین من ضمن "جمشید هاشم بور" (ممثل)، "جمال شورجه" (مخرج)، "محسن علی اکبری" (منتج)، وثلاثة فنانیین کبار من سینما الدفاع المقدس فی ایران.

وتحدّث مدیر المهرجان عن المشارکة الدولیة الواسعة فی الدورة السادسة عشر له، مشارکة کان علی رأسها اعمال سینمائیة فلسطینیة وثائقیة ستُعرض فی الفترة الثانیة من المهرجان خلال شهر تشرین الاول.

وبدأت عقب ذلک مراسم إهداء جوائز قسم "مهرجان المهرجانات" (محلی) و "مدافعو الصحة" (دولی) فی الفترة الاولی من المهرجان التی تضمنت أربعة أقسام ثلاثة منها محلیة والرابع دولی مخصص لجائحة کورونا.

* الفائزون بجوائز قسم "مدافعو الصحّة"

وخلال حفل الختام مُنحت جوائز قسم مدافعو الصحّة عن فئات: الوثائقیات القصیرة، الوثائقیات الطویلة، الفیدیو، الافلام القصصیة القصیرة، القصصیة الطویلة علاوة علی افضل افلام الرسوم المتحرکة الطویلة والقصیرة.

وحصدت أفلام من الهند وایطالیا والمکسیک جوائز من هذا القسم المخصّص لتکریم تضحیات الکوادر الطبیة فی جهادها لمکافحة وباء کورونا، مع العلم انه القسم الدولی الوحید خلال الفترة الاولی من المهرجان.

* فئة الافلام القصصیة القصیرة

- "لاتقلق" من إخراج وانتاج مانا باکسرشت

- "آخر لقاء" من إخراج محمد مهدی فکریان وإنتاج محسن مشرقی

- "قاطع الطریق" من إخراج وإنتاج امیر مسعود اصلاح

- "الکمامة" من الهند للمخرج سوئتا کومار داش وإنتاج مهابراساد ناندا

- "الشکر" من المکسیک للمخرج والمنتج خورخه سالغادو بونس

- "أمی" من الهند للمخرج راکش مویرانغتم وإنتاج Dark Room Studio

* فئة الافلام الوثائقیة القصیرة

- فی خلوة اللیل من إخراج مهدی امینی وجواد یقموری وإنتاج مجموعة وثائقیات روایة فتح

- بلوک 65 للمخرج سید وحید حسینی نامی وإنتاج سالار حیدرنجاد

- فیلم "الحجر فی ایطالیا: کیف بدّل فیروس کورونا حیاتنا الی الأبد) من إخراج کارلا فالزون، ساتشا بیازو، وإنتاج سیمون جیانکریسوفار و کارمین بنینسارا

- "من خلف النافذة" من إخراج وانتاج انجلیکا غریغورییفا

- "المتطوع (وثائقی عن استشهاد الدکتور طمهاسبی –آمل) من إخراج نسرین غودرزی وانتاج مرکز العلاقات العامة لوزارة الصحة الایرانیة

* فئة الرسوم المتحرکة

- " الحجارة البیضاء" من إخراج فاطمة حسنی وإنتاج فاطمة حسنی ومرکز تنمیة السینما الوثائقیة والتجریبیة

- "المُنجی" من الهند للمخرج والمنتج ارجون موخرجی

- "لا تخاف یارجل" من الهند من إخراج وانتاج ساحیل

* فئة الموشن غرافیک

- مجموعة دعونا نراعی مع بعض (کورونا) من إخراج وانتاج شهرام بیغی

- مجوعة کرونا للموشن غرافیک من إخراج حامد بارئی طبری وبویا رئیسی وانتاج مؤسسة الشهید افینی الثقافیة الفکریة والقناة الاولی الایرانیة

- باندمی 2020 من إخراج وانتاج مؤسسة ارنا للوسائط المتعددة ولیلا رستمی شکوه

* فئة الفیدیو

- مرة اخری باحد الیوم من اخراج مهران علوی وانتاج مأوا

- لیلة القدر من إخراج فرشید فرجی وإنتاج مرکز العلاقات العامة لوزارة الصحة والعلاج الایرانیة

- قابل للکسر من ایطالیا، من إخراج امیلیانو لئون ومکس نارداری وانتاج امیلیانو لئون ومؤسسة Reset Production.

* جوائز قسم "مهرجان المهرجانات"

* فئة الوثائقیات القصیرة

- "رسالة من دمشق" من إخراج مهدی ابراهیم خانی، إنتاج عباس ایمانیان والاذاعة والتلفزیون فی سمنان.

- "لوتوس" من إخراج محمد رضا وطن دوست وإنتاج مرکز تنمیة السینما الوثائقیة والتجریبیة

- "ابو حمیظه" من إخراج محمد علی فارسی وإنتاج مؤسسة حفاظ الاعمال ومنشورات الدفاع المقدس ومحمد علی فارسی

* فئة الوثائقیات الطویلة

- "نساء بحلق باروکیة" من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مرکز تنمیة السینما والوثائقیة والتجریبیة ومرتضی شعبانی.

- "مذکرات مراسل حربی" من إخراج وانتاج وحید تشافوش

- "القیامة" من إخراج محمد علی فارسی وإنتاج مجموعة روایة فتح الثقافیة فی القناة 5 التلفزیونیة ومحمد علی فارسی.

- "آخر ایام الشتاء" من إخراج محمد حسین مهدویان وإنتاج حبیب والی نجاد والقناة الاولی الایرانیة.

- "الجسر" من إخراج امیر حسین نوروزی وإنتاج مرتضی شعبانی ومرکز حقیقت الوثائقی.

* فئة الفیدیو

- "ارغوان" من إخراج مهدیار عقابی وإنتاج امیر بوروزیری

- "حلول" من إخراج امیر مهران وإنتاج فرید فرخنده کیش

- "خاک مهر آیین" من إخراج جواد اشرفیان وإنتاج سید عباس امامزاده

* فئة الأفلام القصصیة القصیرة

- "الماء لا یموت أبدا" من إخراج حسین دارابی وإنتاج محمدجواد موحد

- "جمیع المریمات" من إخراج محمد جلیل اسکندرزاده وإنتاج عمار خطی ومشارکة شبکة سمنان والقسم الفنی لمحافظة سمنان

- "ولد" من إخراج امیر باس ربیعی وإنتاج نادی أفلام سوره

- "البدوی" من إخراج عماد سلمانیان وإنتاج منظمة سینما الشباب فی ابادان وشرکة تکس آریا للمواد الکیمیائیة

* فئة الأفلام السینمائیة

- "الوکالة الزجاجیة" من إخراج ابراهیم حاتمی کیا وإنتاج مهدی کریمی

- "الصمود وسط الغبار" من إخراج محمد حسین مهدویان وإنتاج حبیب والی نجاد

- "المتبقی" من إخراج سیف الله داد وإنتاج منوتشهر محمدی

- "السفر الی تشزابه" من إخراج رسول ملاقلی بور وإنتاج مرکز تنمیة السینما الوثائقیة والتجریبیة

- "شیار 143" من إخراج نرجس آبیار وإنتاج محمد حسین قاسمی

* فئة الرسوم المتحرکة القصیرة والطویلة

- "المدینة المُطفأة" من إخراج امیر مهران وإنتاج امیر مهران ومرکز تنمیة السینما الوثائقیة والتجریبیة

- "الفهرست المقدس" من إخراج محمد امین همدانی وإنتاج مرکز الرسوم المتحرکة للثورة الاسلامیة ومحمد امین همدانی

- "الاب" من إخراج سید محمد رضا خردمندان وإنتاج نادی سورة السینمائی

- "مدینتی سردشت" من إخراج زیبا ارجنغ وإنتاج منظمة سینما الشباب الایرانیة

یشار الی ان الفترة الاولی من المهرجان نُظمت خلال أسبوع الدفاع المقدّس فی ایران بغیة تکریم الفنانیین والسینمائیین علی طول 40 عاما منذ انتهاء حرب الجمهوریة الاسلامیة مع نظام صدام.

فیما تُقام الفترة الثانیة من المهرجان المخصص لسینما المقاومة خلال نوفمبر/تشرین الثانی 2020 ولمدّة أسبوع، بإدارة "مهدی عظیمی میرآبادی" فی العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابیر الصحیة الکاملة فی ظل تفشّی فیروس کورونا المستجد./انتهى/