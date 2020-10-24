ندرس جميع جوانب رفع الحظر التسليحي عن إيران

وافادت وکالة مهر للأنباء أن قريشي على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في إسلام أباد، ردًا على سؤال مراسل إرنا قال حول موقف الحكومة الباكستانية من رفع الحظر التسليحي ضد إيران: ان الحظر التسليحي ضد ايران هو قسمين الاول اقرته الامم المتحدة والذي انتهى والثاني امريكي ومازال قائما.

ولفت قريشي : ان باكستان تدرس جميع جوانب رفع حظر الأسلحة عن إيران ، مؤكدا ان باكستان تحمّل المسؤولية وتلتزم بالقرارات الدولية ولاتنقض اي حظر اممي.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جارتنا وتربطنا بها علاقات تاريخية متقاربة لذا فأننا نأخذ بعين الاعتبار كل ذلك في اتخاذ القرار.

وكانت الخارجية الباكستانية قال بشأن انهاء الحظر التسليحي ضد ايران : ان اسلام اباد ترغب بتعاون متين مع طهران في جميع المجالات./انتهی/