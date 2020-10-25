الامين العام لحركة النجباء سیصل غدا الاثنين ۲۶ أكتوبر إلى طهران

افادت وکالة مهر للانباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء سیصل غدا الاثنين ۲۶ أكتوبر إلى طهران.

وسيلتقي الشیخ أكرم الكعبي مع شخصيات سیاسیة وعسكرية بارزة خلال هذه الزيارة ويتشاور معهم حول الاوضاع الراهنة.

ومن أهم المواضيع التي سیتم مناقشتها خلال لقاءات الأمين العام لحركة النجباء مع كبار المسؤولين، هي "بحث أبعاد استشهاد لواء الإسلام الحاج القاسم سليماني والقائد المجاهد أبو مهدي المهندس"، وكذلك "خطط طرد المحتلين الأمريكيين من العراق والمنطقة".

الجدير بالذكر أن الشيخ أكرم الكعبي سیعقد ايضا مؤتمرا صحفيا بغية التحدث إلى وسائل الإعلام.