أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء:

آفتاب يزد..

القائد..سياستنا لن تتغير مقابل امريكا بمجيئ وذهاب الاشخاص .

اطلاعات ..

القائد .. مصير امريكا المحتوم هو الانهيار والسقوط .

ابتكار ..

امريكا تعيش اجواء خوف وهلع من اندلاع اعمال عنف بعد اعلان نتائج الانتخابات.

خراسان ..

مشروع بمجلس الشورى لالغاء الحظر .. تخصيب بمستوى 20 بالمئة واعادة تشغيل منشأة اراك .

مردم سالاري ..

الوزير ظريف .. لن تكون هناك اية مفاوضات مرة ثانية حول محتوى الاتفاق النووي.

جوان ..

القوات التركية تنسحب من اكبر قاعدة عسكرية لها بشمال سوريا .

حمايت ..

امريكا وحرب عملية فرز الاصوات بعد الانتخابات الرئاسية .

عصر ايرانيان ..

وزارة الخارجية الروسية تتحدث عن دراسة المبادرة الايرانية الخاصة بحل ازمة قره باغ .

قدس ..

الرئيس الفرنسي يضطر للتراجع مرة اخرى .. لم أقصد الاساءة للاسلام والمسلمين ابدا .

كيهان ..

صف امريكية تحذر من الدخول في أخطر أسبوع في تاريخ الولايات المتحدة .

سياست روز..

هلع في امريكا من اندلاع اعمال عنف .. اجراءات امنية واحترازية واسعة النطاق.

جام جم ..

الكيان الصهيوني يوسع ويسرع عمليات التهويد في القدس ./انتهى/