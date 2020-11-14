أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

مردم سالاري ..

الرئيس روحاني .. مرحلة ضغوط الحد الاقصى الامريكية وصلت الى نهايتها

اطلاعات ..

هجوم صاروخي يمني يستهدف اجتماعا لقادة في التحالف السعودي في محافظة مأرب

ايران ..

السيد حسن نصر الله ..ادارة ترامب هي الاسوأ في تاريخ امريكا

رويش ملت ...

امين مجمع تشخيص مصلحة النظام .. النفوذ الامريكي في المنطقة في طريقه للتضاؤل

عصر ايرانيان ..

خمسة امصال ايرانية ضد فيروس كورونا تدخل قائمة خيارات منظمة الصحة العالمية

خراسان ..

تقارير تتحدث عن مخطط امريكي صهيوني ورجعي لاحياء داعش في المنطقة

ابتكار ..

الخارجية الروسية .. عودة امريكا للاتفاق النووي مع ايران يجب ان تكون دون شروط مسبقة

ارمان ملي ..

نانسي بيلوسي في خطاب للجمهوريين .. اوقفوا هذا السيرك المضحك

كيهان ..

مصرع وزير دفاع ورئيس اركان شراذم منصور هادي بضربة صاروخية يمنية بمأرب

آفتاب يزد ..

الصين تهنئ بدورها جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية بعد نوع من التريث

جام جم ..

ادعاءات لبومبيو لاستفزاز بكين .. تايوان ليست جزء من الصين

جوان ..

تحذيرات امنية واسعة النطاق في الولايات المتحدة من اخطر عشرة اسابيع في تاريخها./انتهى/