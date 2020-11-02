الدفاع عن قيم النبي الاكرم (ص) اولوية الشعوب المسلمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" اكد ان الحفاظ والدفاع عن قيم النبي الاعظم "محمد بن عبد الله"، من اولويات جميع الدول والشعوب الاسلامية.

وفي برقيات منفصلة بعثها الى نظرائه في الدول الاسلامية، اذ هنأ جهانغيري بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، اكد ان رسول الله (ص) كان مناديا بالانسانية وحفظ الامانة والاخوة والمساواة وسير البشرية نحو السعادة والرشاد.

وكما تطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية، ببركة هذه المناسبة العظيمة، الى تعزيز الاواصر اكثر فأكثر بين الشعوب الاسلامية، والقضاء نهائيا وفي اسرع وقت على فيروس كورونا وتعافي المصابين بهذا المرض في انحاء العالم.

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