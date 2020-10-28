إهانة الرسول الاكرم (ص) عمل بعيد كل البعد عن النضج السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب رئيس الجمهورية كتب عبر صفحته على موقع انستجرام ان "دعم اهانة الرسول الاكرم (ص) بحجة الدفاع عن حرية التعبير هو بلا شك عمل بعيد عن النضج السياسي والعقلاني".

واشار "واعظي" الى ان احترام آراء الآخرين من مبادئ الديمقراطية ومسألة أخلاقية وإنسانية".

وأضاف "واعظي": ان "حرية التعبير لا تعني السماح بانتهاك المبادئ الأخلاقية، وإذا لم تقترن بالمسؤولية فإنها يمكن أن تؤدي إلى الكراهية وانتهاك حقوق الآخرين".

واكد ان دعم الرئيس الفرنسي الغير مبرر وتجرّؤه على نبي الإسلام محمد (ص)، ماهو الا للتخلص والهروب من المشاكل الرئيسية في السياسة الداخلية للبلاد، وتصرّفة غير مقبول على الإطلاق.

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