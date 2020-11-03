علينا تعزيز الوحدة الاسلامية لمواجهة تهجم الجاهلين على النبي (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية أكد انه من الضروري بذل المزيد من الجهود للتوصل الى العدالة والسلام والاستقرار والوحدة بين الامة الاسلامية لمواجهة تهجم الجاهلين على ساحة النبي (ص).

وفي رسالة بعثها الى سفراء الدول الاسلامية لدى طهران، قدم حسين امير عبداللهيان التهنئة بمناسبة ميلاد الرسول الاكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله.

وأضاف امير عبداللهيان في رسالته، انه لا شك فيما تتعرض ساحة النبي الاعظم (ص) وقدسيته لتهجم بعض الجاهلين، فمن الضروري ومن خلال التركيز على التعاليم والمعارف الاسلامية والاهتمام بها، وبذل الجهود اكثر فأكثر من اجل التوصل الى العدالة والسلام والاستقرار والوحدة بين الامة الاسلامية.

وتمنى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية، التوفيق والنجاح لسفراء الدول الاسلامية لدى طهران.

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