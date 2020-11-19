ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تنفّذ واشنطن كل التزاماتها حيال الاتفاق/ وفاة 480 شخصا بكورونا

الرئيس روحاني يدعو الى تنمية شاملة للعلاقات مع عمان

أرسل الرئيس الإيراني "حسن روحاني" برقية الى سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، مهنئا اياه بمناسبة اليوم الوطني العماني، مؤكداً على أهمية تنمية العلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الإيراني جسن روحاني قال في برقيته مخاطبا السلطان هيثم بن طارق ال سعيد : انني اقدم الى سموكم وشعبكم الشريف احرّ التهاني لمناسلة ذكرى اليوم الوطني في سلطنة عمان، واتطلع الى تنمية العلاقات الاخوية وتعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر وفي كافة المجالات بين البلدين الصديقين.

واضاف رئيس الجمهورية مخاطبا السلطان العماني : انني اسأل الباري تعالى لسموكم بالعزة والشموخ لشعب سلطنة عمان المسلم.

ظريف ل"جو بايدن": لا عودة للاتفاق النووي ما لم تنفّذ واشنطن كل التزاماتها حيال الاتفاق

نبّه وزير الخارجية الإيراني، محمدجواد ظريف، أن "جمیع الإدارات الأميركية تتأثر باللوبيات الصهیونية، لکن فی عهد ترامب خضعت السیاسة الخارجیة الامریکیة بالکامل الى بعض الاطراف المعنیة"، فيما أكد أن لا عودة للاتفاق النووي ما لم تنفّذ واشنطن كل التزاماتها إزاء الاتفاق.

وقال ظريف ان الجمیع کان یتوقع حدوث توتر فی هذه الانتخابات وان انتقال السلطة لن تکون بصورة سلسة وهذا یعود الى طبیعة شخصیة ترامب الذی لایقبل بالهزیمة بسهولة وبانه مستعد للقيام باي عمل للبقاء فی السلطة .حتى اننا شهدنا فی الاونة الاخیرة تصریحاته التی نقلتها صحیفة نیویورك تایمز حول امکانیة شن هجوم على ایران بالاضافة الى محاولاته لوضع العراقیل امام تسلیم الادارة الى جو بایدن وعدد من القرارات فی اقالة وتعیین شخصیات اخرى.و کل ذلك یبین مدى حرص ترامب على البقاء فی السلطة...

وزارة الخارجية الإيرانية: سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى ولم تحقق أهدافها.

صرحت الخارجية الإيرانية، في معرض ردها على العقوبات الأمريكية الأخيرة أن أي عقوبات أمريكية جديدة في هذه المرحلة هي مجرد حرب نفسية ضد الإيرانيين، مؤكدةً أن سياسة الضغط القصوى تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى.

وتابعت الوزارة، الاتفاق النووي مازال قائما كاتفاق ملزم بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية قالت الوزارة انه لا تفاوض حول قدراتنا الدفاعية ولا مساومة بشأن الأمن القومي فذلك خط أحمر...

وزارة الصحة: تسجيل وفاة 480 شخصا و5712 حالة حرجة بسبب کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 13421 اصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و 482 حالة وفاة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين 801894 والمتعافين 576983 والمتوفين 42941 شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و 983 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 941 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 626 الفا و 631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان...

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