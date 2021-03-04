روحاني: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تُرفَع العقوبات/86 حالة وفاة بکورونا

في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله في لبنان؛ قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة القاضي الشيخ أحمد الزين

أعرب قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي في رسالة إلى الحاج السيد حسن نصر الله، عن تعازيه بوفاة العالم المجاهد القاضي الشيخ أحمد الزين، رئيس مجلس أمناء تجمع علماء المسلمين في لبنان.

و قال سماحته: "تلقيت نبأ وفاة العالم المجاهد القاضي الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس أمناء تجمع علماء المسلمين في لبنان. وأعتبر أنه من واجبي أن أقدم التعازي بهذه الواقعة المؤلمة للعلماء المحترمين والمخلصين وطلاب الفقيد في لبنان والبلدان الأخرى بشكل عام وإلى سماحتكم بشكل خاص...

روحاني: تغيير بسيط في خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة/ لا عودة للاتفاق النووي ما لم ترفع العقوبات

أوضح الرئيس روحاني، أنه "شهدنا تغييرا بسيطا في خطاب الإدارة الأمريكية ولم نشهد تغييرا عمليا في سياستها تجاه طهران"، وأكد أنه إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع العقوبات ستتراجع طهران عن خطوات خفض التزاماتها النووية.

و اكد الرئيس ورحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء: إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنفعل ذلك، مضيفا : شهدنا تغييرا بسيطا في تصريحات الإدارة الأمريكية ولم نشهد تغييرا عمليا في سياستها تجاه طهران.

وتابع: إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع العقوبات طهران ستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية، داعيا الادارة الاميركية ان تعلن بوضوح خطا سياسات الادارة السابقة وتقدم التعويضات عن خسائرنا...

العميد وحيدي: غوص السعودية، والإمارات، والبحرين في المستنق الصهيوني سَيُدَفِّعَهُم ثمناً باحظاً

أكد وزير الدفاع الإيراني السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني العميد "أحمد وحيدي"، أن العدو الصهيوني الغارق بالمشاكل يحاول اللجوء لدول أُخرى لمواجهة إيران، لافتا إلى أن السعودية والإمارات والبحرين لا يملكون الإمكانات والقدرة لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي تصريح خاص لـRT، رد وزير الدفاع الإيراني الأسبق والقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، العميد "أحمد وحيدي"، على سؤال حول التحالف الذي أعلن الكيان الصهيوني عزمه على تشكيله مع السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة إيران، وقال: "الكيان الصهيوني يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أزمة في هويته وشرعيته...هناك عدم استقرار داخلي، حيث تواجه الحكومة مشكلات جعلتها تجري أربع انتخابات خلال عامين"...

واعظي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية له تأثير سلبي على الملف النووي

وصف مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم الاربعاء، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه غير ودي وغير بناء وله تأثير سلبي على الملف النووي وعلى الطريقة التي ننظر بها إلى الوكالة.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني "محمود واعظي" قال بشأن القرار المعادي لإيران من قبل أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورد فعل إيران على هذا القرار المعادي لإيران: يعتبر هذا القرار الذي تم تعديله كثيرا في الأيام القليلة الماضية وتم حذف فقراته وتخفيفها، يعتبر في رأينا موقفا غير بناء وغير ودي وله تأثير سلبي على مفاوضاتنا في الاتفاق النووي وعلى وجهة نظرنا بشأن الوكالة...

الصحة الايرانية: تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 656 الفا و699 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و353 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و 525 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و656 الفا و699 شخصا من بينهم 3747 شخصا في وضع حرج...

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