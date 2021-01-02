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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:١١ م

برلماني ايراني ل "مهر"؛

تشكيل كتلة الدبلوماسية الاقتصادية مع دول المقاومة في البرلمان

تشكيل كتلة الدبلوماسية الاقتصادية مع دول المقاومة في البرلمان

أعلن عضو البرلمان الايراني "روح الله ايزدخواه" عن تشكيل الكتلة الدبلوماسية الاقتصادية مع محور المقاومة والدول المجاورة في البرلمان وتعيين أعضاء مجلس إدارة لهذه الكتلة.

وفي تصريح لوكالة مهر لللانباء أعلن روح الله إيزدخواه عن تشكيل كتلة "الدبلوماسية الاقتصادية مع محور المقاومة والدول المجاورة" في مجلس الشورى الإسلامي.

وبخصوص أهداف تشكيل كتلة دبلوماسية اقتصادية مع المقاومة ودول الجوار قال إيزدخواه: "الهدف الأساسي من تشكيل هذه الكتلة هو توسيع وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المجال الاقتصادي بين إيران ودول المقاومة والدول المجاورة".

وأضاف: "من الاهداف الاخرى لهذه الكتلة، إيجاد أساس قانوني لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع الدول المستهدفة على أساس اقتصاد المقاومة والاهتمام بتشكيل جبهة الدفاع الاقتصادي فيما يتعلق بالحرب الهجينة ضد مصالح دول المنطقة ومحور المقاومة".

/انتهى/
رمز الخبر 1910660

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