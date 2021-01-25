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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٠٦ م

خلال لقائه بعائلة العالم النووي؛

قائد الثورة يثمن التفوق العلمي والتقني واخلاص الشهيد فخري زاده

قائد الثورة يثمن التفوق العلمي والتقني واخلاص الشهيد فخري زاده

أشاد قائد الثورة الاسلامية الامام "علي الخامنئي" خلال لقائه بأسرة العالم النووي والدفاعي البارز، بالتفوق العلمي والتقني واخلاص الشهيد المتميز فخري زاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان أسرة العالم النووي والدفاعي المتميز الشهيد محسن فخري زاده التقت مساء اليوم الاثنين بقائد الثورة الاسلامية الامام "علي الخامنئي".

وأشاد سماحة آية الله الخامنئي في هذا اللقاء بالإنجازات العلمية والفنية للشهيد فخري زاده والعمل الجاد والدؤوب لهذا العالم رفيع المستوى في مجال العلم والعمل، مضيفاً ان المكانة الرفيعة التي منحها الله لهذا الرجل الكريم بالشهادة كانت ثمرة جهوده واخلاصه المنقطع النظير، وان هذه المنزلة لا تقارن بأي منزلة دنيوية.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية عظمة اسم الشهيد فخري زاده بين عامة الناس واعراب الكثير من الشباب عن أسفهم لعدم معرفته في حياته هي من الآثار الأخرى لاخلاص الشهيد.

وقال سماحته أيضا إن زوجات الشهداء شركاء في أجرهم ونسأل الله أن يلهم قلوبكم الصبر والسلوان وان تتمكنوا بتوفيق من الله الاستمرار في حركتكم بما يتناسب ومنزلة الشهيد.

هذا وأعربت زوجة الشهيد فخري زاده وأبناؤه في مستهل اللقاء عن تقديرهم للرسالة المحبة التنويرية لقائد الثورة الإسلامية بعد اغتيال الشهيد فخري زاده، وأكدوا على تبيين التيار الفكري لشهداء الجهاد العلمي وحذوهم.

/انتهى/
رمز الخبر 1911329

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