قائد الثورة: 11 شباط يوماً تاريخياً ومثال لصمود الشعب الإيراني.. حالة وفاة و178 إصابة بكورونا

الرئيس الإيراني: طهران تعتبر بكين شريكا تجاريا موثوقاً

أكد الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، ان طهران تعتبر بكين شريكا تجاريا موثوقا لها، بما يتيح امكانية استخدام الطاقات المنبثقة عن التعاون الثنائي لخدمة التنمية في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، قال خلال اجتماعه مع ممثلي العشرات من كبريات الشركات الاقتصادية في هذا البلد، حيث استمع الى اراء اكبر عشر شركات صينية وعدد من الشركات الايرانية الناشطة في الصين: ان طهران تعتبر بكين شريكا تجاريا موثوقا لها، وبما يتيح امكانية استخدام الطاقات المنبثقة عن التعاون الثنائي لخدمة التنمية في ايران.

ولفت اية الله رئيسي الى اتفاقه مع الرئيس الصيني، حول تظافر الجهود الثنائية من اجل التصدي للنزعات الاحادية الجانب في المجتمع الدولي، واضاف، ان الجانبين توصلا الى توافقات جيدة في هذه الزيارة، لتتمكن الشركات الاقتصادية الصينية والايرانية، من اتخاذ خطوات كبيرة من اجل تطوير التعاون مع بعضهما الاخر.

ولفت الرئيس الايراني، إلى انه اتفق مع نظيره الصيني على ان هناك الكثير من الطاقات التي لم تستخدم لحد الان وضرورة تسخيرها من قبل البلدين لخدمة العلاقات الثنائية اكثر فاكثر...

قائد الثورة الاسلامية: يوم 11 شباط كان يوماً تاريخياً ويعتبر مثال آخر لصمود الشعب الإيراني

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح الأمس (الأربعاء) حشدا من اهالي محافظة أذربيجان الشرقية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على اعتاب الذكرى السنوية للانتفاضة التاريخية لاهالي تبريز في 29 بهمن 1356 ( 18 فبراير 1978)، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية جمعاً من أهالي أذربيجان الشرقية.

وأعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية عن احترامه للشعب الإيراني على هذه الخطوة القيمة التي أظهرها في يوم السبت (22 بهمن) من العام الايراني، مضيفا ان هذا اليوم كان تاريخياً وخلق الشعب الايراني في جميع أنحاء البلاد ملحمة بمعنى الحقيقي للكلمة.

واضاف سماحته ان جميع دعايات الاعداء، المشاكل التي يشعر بها الناس بكل كيانهم، استفزازات الأعداء والطقس البارد الذي كان تحت الصفر في بعض أنحاء البلاد، تم تجاهله بسبب إيمان وبصيرة الشعب الإيراني. مضيفا ان حضور الشعب الايراني في الساحة كشف حقائق كثيرة وهي قيمة للغاية.

وكانت رسالة الأمة الإيرانية في(22 من بهمن) هي الدعم الكامل للثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية وأعلى من كل الأصوات. بالطبع، كانت هناك أصوات معارضة، والأعداء - وإمبراطورية الإعلام في العالم، التي يملكها الصهاينة والأمريكيون كانت تحاول ان تتغلب على اصوات الشعب الايراني ولكن صوت الشعب الايراني اعلى من صوتهم...

كنعاني: أوقفوا العقوبات القاسية ضد الشعب الإيراني

خاطب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الأمريكيين فكتب على موقع تويتر: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، والعقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد خاطب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الأمريكيين وكتب على موقع تويتر: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، والعقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

وذكر أن دعم الإرهابيين والمجرمين هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية، وأضاف: الكيان الصهيوني كمظهر من مظاهر الإرهاب المنظم، وزمرة خلق الإرهابية واعضاءوها المجرمين في السافاك والموساد، كلهم كانوا ولا يزالون تحت الدعم المباشر والمستمر من أمريكا.

وفي إشارة إلى رسالة الشعب الايراني الواضحة إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين، والتدخل في شؤون إيران الداخلية، ووقفوا العقوبات القمعية ضد الأمة الإيرانية.

العميد واحدي: إيران ستجعل العدو يندم على أي تهديدات أو هجمات

حذر قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد حميد واحدي من أن رد القوات المسلحة الايرانية على أي تهديد أو اعتداء سيكون ردا عنيفا يجعل المعتدي نادما، مشيرا الى أن هذه القوات هي الآن في ذروة استعدادها للرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد حميد واحدي، الذي كان يتحدث في مراسم أول تحليق مستقل للطلبة الطيارين في جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية الى استعداد سلاح الجو في الجيش الايراني للدفاع عن الأهداف السامية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية امتثالا لأوامر قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي).

وخاطب المسؤول الطلبة الحاضرين في هذه المراسم قائلا: ان سلاح الجو في الجيش ومن أجل بلوغ المستوى المطلوب التي يليق بالنظام الاسلامي بحاجة الى مقولتي الالتزام والتخصص، حيث بإمكانكم أيها الطلبة الغيارى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من تجارب اساتذتكم وقادتكم واتخاذ شهداء هذا السلاح قدوة وأسوة لكم.

وأضاف: ان بإمكان اساتذة الجامعة الجوية بإعتبارهم النخبة العلمية أداء دورهم لتحقيق تشكيل القوة الولائية المستلهم للمباديء التي ضحى من أجلها هؤلاء الشهداء الابرار...

الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة و178 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و178 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في بيانها الصادر أمس الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و178 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وحول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في أيران، أشارت وزارة الصحة بأن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و566 الفا و43 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و789 حالة وفاة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و449 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 416 الفا و392 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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