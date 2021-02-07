مارثن غريفيث یصل طهران

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنها ذكرت الادارة العامة للإعلام وشؤون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارثن غريفيث وصل إلى طهران للتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية حول حل الأزمة اليمنية.

جدیر بالاشارة أن الأحزاب والتنظيمات السياسية ادانت نهایة الشهر الماضي انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحالف العدوان على اليمن واستمراره في مغالطاته ومماطلاته بشأن استمرار حصار دول تحالف العدوان وقرصنتها على سفن المشتقات النفطية، داعية إلى تعليق حكومة الإنقاذ التعامل مع غريفث.

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