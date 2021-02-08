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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:١٧ م

رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي نظيره العراقي ببغداد

رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي نظيره العراقي ببغداد

بدأَ رئيس السلطة القضائية الإيرانية زيارته الرسمية اليوم الاثنين الى بغداد لتعزيزِ العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين بدعوة من فائق زیدان رئیس القضاء العراقي للبحث عن ملفات ذات اهمیة بین البلدین.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اجرى رئيس السلطة القضائية الايرانية "السيد ابراهيم رئيسي" حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان" وبحث معه التنميةَ الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيوقع آية الله رئيسي خلال زيارته عدداً من مذكرات التفاهم مع وزارة العدل، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وذلك في اطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

ویجدر الذکر أنه بعد دعوة رسمیة من فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، قام رئیس السلطة القضائیة الایراني الی زیارة العراق الشقیق.

/انتهى/

رمز الخبر 1911709

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