رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي نظيره العراقي ببغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اجرى رئيس السلطة القضائية الايرانية "السيد ابراهيم رئيسي" حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان" وبحث معه التنميةَ الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيوقع آية الله رئيسي خلال زيارته عدداً من مذكرات التفاهم مع وزارة العدل، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وذلك في اطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

ویجدر الذکر أنه بعد دعوة رسمیة من فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، قام رئیس السلطة القضائیة الایراني الی زیارة العراق الشقیق.

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