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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:٣٥ ص

على رأس وفد سياسي؛

برهم صالح يصل طهران

برهم صالح يصل طهران

وصل رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح" والوفد المرافق له طهران، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب "اية الله سيد ابرا هيم رئيسي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، وعشرات الشخصيات السياسية العراقية وصلوا إلى طهران قبل دقائق وكان في استقبالهم محمد مخبر.

وصل مسؤولون عراقيون إلى طهران لحضور حفل تنصيب السيد إبراهيم رئيسي.

ويقام مراسم تنصيب رئيس الجمهورية مساء اليوم الخميس 5 أغسطس في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور اعضاء مجلس صيانة الدستور وممثلي الدول الأجنبية في مجلس الشورى الإسلامي.

وسيؤدي السيد ابراهيم رئيسي اليمين في هذا الحفل بحضور رئيس القضاء./انتهى/

رمز الخبر 1916727
https://ar.mehrnews.com/news/1916727/

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