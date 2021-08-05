برهم صالح يصل طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، وعشرات الشخصيات السياسية العراقية وصلوا إلى طهران قبل دقائق وكان في استقبالهم محمد مخبر.

وصل مسؤولون عراقيون إلى طهران لحضور حفل تنصيب السيد إبراهيم رئيسي.

ويقام مراسم تنصيب رئيس الجمهورية مساء اليوم الخميس 5 أغسطس في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور اعضاء مجلس صيانة الدستور وممثلي الدول الأجنبية في مجلس الشورى الإسلامي.

وسيؤدي السيد ابراهيم رئيسي اليمين في هذا الحفل بحضور رئيس القضاء./انتهى/