  1. إيران
  2. المجتمع
١٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٤٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل67 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و542 الفا و76 شخصا، وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و184 شخصا.

‏‏وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و42 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و542 الفا و76 شخصا؛ من بينهم 3684 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 317 الفا و 612 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 67  شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و184شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 218 الفا و 318 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1911968

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات