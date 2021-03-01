تسجيل108 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم تسجیل 8 الاف و 510 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و639 الفا و679 شخصا من بينهم 3727 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و399 الاف و 934 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 108 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 181 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 912 الفا و 409 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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