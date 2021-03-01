  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣١ م

الصحة الايرانية:

تسجيل108 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل108 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و 639 الفا و679 شخصا، وبوفاة 108 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و181 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين انه تم تسجیل 8 الاف و 510 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و639 الفا و679 شخصا من بينهم 3727  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و399 الاف و 934 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 108 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 181 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10 ملايين و 912 الفا و 409 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912307

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 11 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات