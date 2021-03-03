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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:١٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل86 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 656 الفا و699 شخصا، وبوفاة 86 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و353 شخصا.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و 525 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و656 الفا و699 شخصا من بينهم 3747  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و413 الاف و717 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 86 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 353 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملايين و 32 الفا و 310 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912382

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