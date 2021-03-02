الشباب الايراني رائد في تقديم المساعدة للمجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" قال مساء اليوم في ختام مهرجان نظمته جمعية الهلال الاحمر ان القوى الايرانية الشابة طاهرة ومجتهدة ورائدة في تقديم المساعدة للمجتمع وفي الوقت الحاضر فان المنظمات الشبابية هي مكان لهؤلاء الشباب للتعبير عن أنفسهم.

وأشار إلى العناصر الثلاثة المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية واستمرارها قائلاً إن الإيمان بالله يعني التمسك بالتقاليد الإلهية، وإيمان الذات بقدرات الفرد ومعتقداته، وعمل الناس للأشياء من العوامل المؤثرة في انتصار الثورة.

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