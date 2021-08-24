حماس تؤكد على السقوط الوطني والأخلاقي للسلطة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد قاسم في بيان صحفي، على أن مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة لهذه السياسة المنبوذة، تؤكد استهتارها بكل النداءات الوطنية ومعاندتها لكل قيم الشعب التي تقدر رموزها الوطنية.

وشهد يوم أمس قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أسرى محررين ونشطاء سياسيين وأكاديميين، حيث عرضتهم خلال ساعات النهار على النيابة العامة، ووجهت لهم تهم التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية، قبل أن تقوم بالإفراج عن عدد منهم خلال ساعات المساء.

وأقدم أهالي المعتقلين على تنظيم اعتصام مفتوح أمام السجن برام الله، حيث باتوا في العراء نساء وأطفال مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن البروفسور عماد البرغوثي والمحرر ماهر الأخرس والقيادي إبراهيم أبو حجلة وغيرهم بعد اعتقالهم يوم أمس من على دوار المنارة، فيما أبقت على أخرين رهن الاعتقال.

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