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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:١٣ م

استمراراً لإعتقال الرموز الوطنية:

حماس تؤكد على السقوط الوطني والأخلاقي للسلطة الفلسطينية

حماس تؤكد على السقوط الوطني والأخلاقي للسلطة الفلسطينية

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم اليوم الثلاثاء أن استمرار اجهزة أمن السلطة باعتقال الرموز الوطنية والتهجم على أهاليهم جسدياً ولفظياً يعكس السقوط الوطني والأخلاقي لهذه الأجهزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد قاسم في بيان صحفي، على أن مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة لهذه السياسة المنبوذة، تؤكد استهتارها بكل النداءات الوطنية ومعاندتها لكل قيم الشعب التي تقدر رموزها الوطنية.

وشهد يوم أمس قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أسرى محررين ونشطاء سياسيين وأكاديميين، حيث عرضتهم خلال ساعات النهار على النيابة العامة، ووجهت لهم تهم التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية، قبل أن تقوم بالإفراج عن عدد منهم خلال ساعات المساء.

وأقدم أهالي المعتقلين على تنظيم اعتصام مفتوح أمام السجن برام الله، حيث باتوا في العراء نساء وأطفال مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن البروفسور عماد البرغوثي والمحرر ماهر الأخرس والقيادي إبراهيم أبو حجلة وغيرهم بعد اعتقالهم يوم أمس من على دوار المنارة، فيما أبقت على أخرين رهن الاعتقال.

/انتهى/

رمز الخبر 1917236
https://ar.mehrnews.com/news/1917236/

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