ظريف يصل إلى بغداد على رأس وفد سياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق تستغرق يومين، حيث سيجتمع خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين.

الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف كان قد أعلن أمس إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيبحث مع المسؤولين العراقيين ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين

القضايا الأخيرة في المنطقة دفعت وسائل الإعلام العراقية والإقليمية، وكذلك المراقبين السياسيين العراقيين، إلى متابعة زياة ظريف باهتمام بالغ، فإلى جانب التطورات في المنطقة، كان موضوع التكهنات بأن العراق يتوسط بين إيران والسعودية لحل الخلاف، على رأس اهتمام وسائل الاعلام لهذه الزيارة.

قبل وصوله إلى العراق، ناقش ظريف مع المسؤولين القطريين قضايا إقليمية مهمة، فضلا عن محادثات إيران مع مجموعة 4 + 1.

وتستغرق زيارة ظريف للعراق يومين، ومن المقرر أن يلتقي ايضا بالمسؤولين في إقليم كردستان العراق .

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