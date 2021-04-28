  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٠٦ م

أجواء إيجابية تخيّم على لقاء ظريف بنظيره العماني

أجواء إيجابية تخيّم على لقاء ظريف بنظيره العماني

عبّر وزير خارجية سلطنة عمان "بدر بن حمود البوسعيدي"، خلال لقائه وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه للتعاون القائم بين البلدين، داعياً إلى توسيع التعاون بين إيران وسلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، محمد جواد ظريف ، الذي يزور سلطنة عمان في إطار جولة في المنطقة، التقى مساء اليوم الاربعاء بوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمود البوسعيدي وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وعبّر وزير الخارجية العماني "بدر بن حمود البوسعيدي" عن إرتياحه للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ودعا إلى توسيع التعاون بين البلدين. 

وأكد الطرفان أن العلاقات الطيبة بين البلدين تعود إلى القرارات الحكيمة لرؤساء البلدين وعزمهم على إزالة العوائق بينهما. 

/انتهى/

رمز الخبر 1914002
https://ar.mehrnews.com/news/1914002/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات