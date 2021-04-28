أجواء إيجابية تخيّم على لقاء ظريف بنظيره العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، محمد جواد ظريف ، الذي يزور سلطنة عمان في إطار جولة في المنطقة، التقى مساء اليوم الاربعاء بوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمود البوسعيدي وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وعبّر وزير الخارجية العماني "بدر بن حمود البوسعيدي" عن إرتياحه للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ودعا إلى توسيع التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان أن العلاقات الطيبة بين البلدين تعود إلى القرارات الحكيمة لرؤساء البلدين وعزمهم على إزالة العوائق بينهما.

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