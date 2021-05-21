12428 إصابة و229 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 12428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و804 آلاف و632 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1776 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و290 ألفا و613 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 5081 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 229 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 77994 حالة وفاة.

وأردفت العلاقات العامة بوزارة الصحة انه بلغ مجموع الاختبارات التي اجريت لتشخيص كوفيد19 حتى الآن 18 مليونا و551 ألفا و61 اختبارا.

وحصل حتى الآن 2،366،895 شخصاً على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 439،293 جرعة ثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 2،806،188 جرعة.

واشار التقرير الى انه توجد في الوقت الحاضر 3 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و262 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و183 مدينة في الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة).